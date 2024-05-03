العثور على طبيب الاسنان المتقاعد "فيصل الحويزي" مقتولا داخل منزله بالنجف

2024-05-03 01:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت نقابة أطباء الأسنان/ فرع النجف، اليوم الخميس (2 ايار 2024)، مقتل الدكتور المتقاعد فيصل الحويزي داخل منزله.

ونعت النقابة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "فقيدها الاخ والزميل الدكتور فيصل الحويزي طبيب اختصاص، والد اطباء الاسنان الدكتور حسين الحويزي واكرم الحويزي وزياد الحويزي ورائد الحويزي، اثر حادث اجرامي غادر، سائلين العلي القدير ان يرزقه الفسيح من جناته وان يغفر له ويرحمه برحمته الواسعةويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

الى ذلك، اعتذرت عائلة الطبيب المغدور عن قبول التعازي لحين القبض على الجناة.