2024-05-03 02:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، جدول مباريات منتخبنا الاولمبي في أولمبياد باريس.١- (العراق vs أوكرانيا)… 24-7-2024٢- (العراق vs الأرجنتين)… 27-7-2024٣- (العراق vs المغرب)… 30-7-2024