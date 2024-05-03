مقتل طبيب معروف بطريقة مروعة في محافظة النجف

2024-05-03 03:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الخميس، عن العثور على جثة طبيب متقاعد معروف داخل منزله في محافظة النجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة طبيب الأسنان المتقاعد، فيصل الحويزي، مقتولاً داخل منزله، حيث وجدت الجثة مقيدة اليدين والقدمين، وعليها آثار اطلاقة نارية في الرأس".

وبين المصدر: "القوات الأمنية التي قدمت لمحل الحادث، اكتشفت وفق تحقيقات أولية تعرض منزل الطبيب لسرقة محتوياته، من دون بيان تفاصيل أكثر،