2024-05-03 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة-واعضمن ليفربول التواجد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بهدية من تشيلسي .وأكدت قناة "تي إن تي سبورتس" بلوغ الريدز البطولة الأوروبية بشكل رسمي، بعد فوز البلوز على توتنهام هوتسبير (2-0)، في مباراة مؤجلة من الجولة 26.ويملك ليفربول 75 نقطة يحتل بها المركز الثالث، مع تبقي 3 مباريات له هذا الموسم.وينافس الريدز على لقب البريميرليج، لكنه تلقى أكثر من ضربة في المباريات الأخيرة، أبعدته عن السباق، بتأخره بفارق 5 نقاط عن المتصدر، آرسنال.أما توتنهام، فيحتل المركز الخامس بفارق 15 نقطة أقل، مع تبقي 4 مباريات له، ما يعني استحالة الوصول إلى المركز الثالث بنهاية الموسم.وبعد ضمان ليفربول التأهل إلى دوري الأبطال رفقة آرسنال ومانشستر سيتي، ستكون البطاقة المتبقية محصورة بين أستون فيلا وتوتنهام.ويملك أستون فيلا 67 نقطة في المركز الرابع، متقدما على السبيرز بفارق 7 نقاط، مع خوض الأخير مباراة أقل.المصدر:كورة