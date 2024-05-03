2024-05-03 09:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، يوم الجمعة، أنها شنت هجوما على اهداف حيوية في بئر السبع و"تل أبيب" أمس الخميس بصواريخ الأرقب "كروز مطور".

وقالت المقاومة في بيان اليوم، إنها نفذت الهجوم "نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وارفقت المقاومة في بيانها مقطع فيديو يظهر فيه القصف الصاروخي، وتنشر وكالة شفق نيوز المقطع أدناه: