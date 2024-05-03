الإيطالي فيراتي يعرض خدماته على برشلونة

2024-05-03 09:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأكدت تقارير صحفية أن الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان فريق العربي القطري قد عرض نفسه على برشلونة الإسباني للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن ماركو فيراتي البالغ 31 عاماً عرض نفسه على برشلونة.وأضافت الصحيفة أن اللاعب الإيطالي أبدى استعداده للعودة للعب في الدوريات الأوروبية بانضمامه إلى "البلوغرانا" في الصيف المقبل، بعد أن كان خياراً حقيقياً لبرشلونة في السنوات الماضية، عندما وقف باريس سان جيرمان أمام انتقاله للفريق الكتالوني.وكان فيراتي، نجم باريس سان جيرمان السابق انتقل إلى النادي العربي في الصيف الماضي بعقد لمدة موسمين ينتهي في حزيران 2025، وذلك مقابل 45 مليون يورو، لكن اللاعب الذي توج مع منتخب إيطاليا بكأس أمم أوروبا 2020 عرض نفسه على مسؤولي برشلونة.وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن اللاعب سيواجه عقبة في تنفيذ رغبته، وهي أن النادي القطري سيطالب بمبلغ كبير نظير الاستغناء عن خدماته، ما سيقف عائقاً أمام إتمام الصفقة مع النادي الكتالوني.وشارك فيراتي مع العربي في 18 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، حيث تمكن من صناعة 7 أهداف، وتحصل على 7 بطاقات صفراء.المصدر:روسيا اليوم