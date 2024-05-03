2024-05-03 09:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، موعد انتهاء المنخفض الجوي الماطر، فيما اشار الى أن الساعات المقبلة ستشهد ذروة هطول الامطار.

وقال الزيادي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مناطق مختلفة في الساعات الحالية ونهار اليوم ستتعرض إلى إستمرار هطول الأمطار وتكون بين متوسطة وغزيرة خاصة في المدن الشمالية وديالى وجنوب العاصمة بغداد وبابل وكربلاء واسط وميسان"، مبيناً أن "باقي المحافظات ستشهد هطول أمطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة وغالباً رعدية".

وحذر الزيادي من "تشكل سيول الشريط الحدودي مع إيران في ميسان"، لافتا الى أن "المنخفض سيبدأ أنحساره اولى ساعات هذه الليلة في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما يستمر تساقط الأمطار في إقليم كردستان حتى منتصف الاسبوع المقبل".

وختم بالقول: "سنودع المنخفض الجوي الماطر خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم الجمعة".