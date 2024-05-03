بالفيديو.. بدء هطول أمطار غزيرة في بغداد وعدد من المحافظات

2024-05-03 09:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد العاصمة بغداد، اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، هطول امطار غزيرة الى متوسطة الشدة في بعض مناطقها.

كما تشهد محافظات عراقية أخرى، هطولاً غزيراً للأمطار، بحسب ما توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، امس الخميس.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع، إستمرار هطول الأمطار في أماكن مختلفة من محافظات البلاد، خلال الساعات القادمة والليلة، خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى، ومنها العاصمة بغداد وديالى وواسط ومدن الفرات الأوسط والأقسام الشرقية، حيث تستمر بشكل متنقل ومتقطع حتى مساء يوم غد الجمعة".

وأضاف أن "الأمطار ذات طابع رعدي ومزني يستمر لأوقات متفاوتة بين مكان وآخر، وأحياناً تختلف شدة المطر، كون ان الحالة ربيعية متسارعة وعنصر المفاجئة وارد فيها".

وختم الزيادي ان "الحالة تنحسر مساء الجمعة، فيما تستمر في الأقسام الشمالية"، لافتا الى ان "هناك حالة ماطرة مجددا يوم الإثنين القادم السادس من أيار".

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