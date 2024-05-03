السيد الحكيم يشدد على حفظ مشروع الاعتدال والوسطية

2024-05-03 10:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

من قضاء الكفل بمحافظة بابل التقينا جمعا من أهالي البصرة بضيافة أخينا العزيز الشيخ حسن البوحرش آل راعي، وأكدنا أهمية الزيارات للإطلاع على أوضاع بابل ولقاء أهلها، وعدنا بالذاكرة إلى تاريخ العلاقة ومحطاتها وهي ممتدة للأجيال القادمة لأن فيها رفعة الإسلام والوطن والشعب.

شددنا على حفظ مشروع الاعتدال والوسطية، وبيّنا أن الوسطية منهج إسلامي وقرآني حيث بات الاعتدال منطقا مقبولا ومتبنى من الآخرين.

وأشرنا أيضا إلى أهمية التواصل مع الجمهور والعشائر العراقية حيث يمثل منهجا سليما وصحيحا.

أوضحنا أن العراق عانى من تحديات تركت آثارها في نفوس الناس ومنها تحدي الإرهاب لكن فتوى المرجعية العليا قلبت المعادلة لصالح العراق والشعب العراقي، وبيّنا قيمة المرجعية الدينية في المجتمع العراقي، وأثرها البالغ الإيجابي، ودعونا لرفع المظلومية والمحرومية عن مدن بابل، وكلنا أمل بالحكومة المحلية بتغيير الواقع وتقديم الخدمات.