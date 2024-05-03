2024-05-03 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، القبض على شبكة خطف وابتزاز من الجنسية الباكستانية في منطقة الرصافة بالعاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز من فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من القبض على شبكة خطف وابتزاز متكونه من (12) شخص من الجنسية الباكستانية".

وأوضح البيان ان "أعضاء الشبكة يقومون بخطف وابتزاز اشخاص باكستانيين ومساومه ذويهم"، لافتا الى انه تم تنفيذ واجب مشترك ضمن منطقة بغداد الجديدة / النعيرية اسفر عن القاء القبض عليهم ليتم تسليمهم الى جهة الطلب أصوليا".