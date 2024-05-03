2024-05-03 10:06:06 - المصدر: منصة إيشان

حذرت منظمة “مراسلون بلا حدود” ضمن تقرير، نشر اليوم الجمعة، من “تزايد الضغوط السياسية على الصحافة في العالم في حين أن نصف سكان العالم معنيون بانتخابات خلال السنة الراهنة”. وأظهر تقرير المنظمة في تصنيفها “لحرية الصحافة للعام 2024” أن “ظروف ممارسة مهنة الصحافة سيئة في ثلاثة أرباع دول العالم”. ونددت المنظمة غير الحكومية، خصوصا في […]

ظهرت المقالة “مراسلون بلا حدود”: ظروف ممارسة الصحافة سيئة في ثلاثة أرباع دول العالم أولاً على Eishan.