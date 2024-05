حظك اليوم توقعات الابراج الفلكية ليوم الجمعة 

2024-05-03 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مواليد اليوم الجمعة 3 أيار مايو من برج الثور. مولود اليوم برج الثور يحب الحب لذاته ويسعى دائماً للاستقرار العاطفي، وهو صادق في مشاعره لكنّه لا يبوح دائماً بها وإنّما يوحي للشريك برغبته بطرق أخرى غير الكلام المباشر فتراه مهتماً لأمور حبيبته يسعى لإسعادها، وهو رومانسيّ وحنون...

