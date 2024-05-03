2024-05-03 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد المباراة النهائية لبطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت (23) عاماً وتجمع بين المنتخب الياباني ونظيره الأوزبكي.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفريقين قدما مستويات مميزة في البطولة ونالا بكل استحقاق التأهل إلى المباراة النهائية بعد أن تصدرا مجموعتيهما في الدور الأول".وأضاف، أن "الفريق الياباني تأهل إلى المباراة النهائية عقب تغلبه على منتخبنا الأولمبي بهدفين نظيفين، فيما أدرك المنتخب الأوزبكي هذه المباراة بعد فوزه على الفريق الإندونيسي بهدفين مقابل لا شيء".يذكر أن منتخبنا الأولمبي حجز البطاقة الثالثة المؤهلة إلى أولمبياد باريس (2024) بعد تغلبه يوم أمس على نظيره الإندونيسي بهدفين مقابل هدف واحد".