دانة غاز تستأنف العمليات الانتاجية في حقل "كورمور" بالاقليم

2024-05-03 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة دانه غاز الإماراتية المستثمرة في حقل كورمور الغازي بالسليمانية، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، عودة عمليات الإنتاج في الحقل لمستوياتها الطبيعية.

وقالت الشركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "معدلات إنتاج الغاز في حقل كورمور عادت لمستوياتها الطبيعية، وهي 500 مليون متر مكعب في اليوم الواحد".

وأَوضحت، أن "عودة عمليات الإنتاج جاءت وفق تطمينات بتعزيز أمن الحقل من قبل بغداد والإقليم".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، تعرض أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور التابعة لشركة بيرل بيتروليوم في إقليم كردستان لاعتداء إرهابي من قبل طائرة مسيرة.

وقالت الشركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذا الاعتداء أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات طفيفة"، مؤكدة أن "الحفاظ على صحة جميع أفرادها وسلامتهم من موظفين ومقاولين هو أولويتها القصوى".

وأضافت أنه "على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، إلا أنه لضمان سلامة موظفيها والمرافق التشغيلية فقد تم تعليق العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة، كما تم إدخال تغييرات إجرائية".

وأشارت إلى أنها "تقوم وشركاؤها بالتنسيق الكامل مع سلطات حكومة إقليم كردستان وعلى أعلى المستويات في دعم الالتزامات المعلنة للسلطات بتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضافة إلى عملها مع السلطات الحكومية لتعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية للسماح باستئناف العمليات الإنتاجية في منشأة خورمور".

وأكدت الشركة بحسب بيانها على "التزامها الثابت تجاه شعب إقليم كردستان والعراق بأكمله وجميع الأطراف المرتبطة بها، وتتطلع إلى استئناف عمليات الإنتاج في خورمور بمجرد أن يصبح ذلك آمنا"، مشيرةً الى أنه "ستقوم بإطلاع السوق على أي مستجدات بصورة منتظمة".

والجمعة الماضية، أفاد قائممقام قضاء جمجمال ضمن محافظة السليمانية، رمك رمضان، بمقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم استهدف حقل كورمور الغازي.







