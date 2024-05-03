2024-05-03 11:24:07 - المصدر: منصة إيشان

هاجم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، حكومة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي. وقال الخزعلي في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس عصائب أهل الحق: “كان هناك منهج تدمير الدولة في حكومة الكاظمي واستطعنا تجاوز هذا التحدي”. وأضاف: “تمكنا من الوقوف بوجه الولاية الثانية وشكلنا ائتلاف إدارة الدولة وحكومة الإطار التنسيقي”. ورأى الخزعلي أن “هناك تحديات […]

ظهرت المقالة الخزعلي: حكومة الكاظمي كان منهجها تدمير الدولة ويجب استرجاع ما نهبته أولاً على Eishan.