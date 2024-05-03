السوداني: ليس لنا بديل عن إعلاء كلمة الدولة وإمضاء الدستور

2024-05-03 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، انه ليس له بديل عن إعلاء كلمة الدولة وإمضاء الدستور، فيما اشار الى انه على الجميع تحمل مهمة "انفاذ القانون".

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير "حضر، صباح اليوم الجمعة، الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة بغداد بمناسبة ذكرى تأسيس حركة عصائب أهل الحق".

واضاف "وبارك السوداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، ذكرى تأسيس الحركة، ومسيرتها في العمل الجهادي الوطني، وما قدّمته من كوكبة مجاهدة من الشهداء الذين قارعوا الإرهاب بكل بسالة".

واكد السوداني، بحسب البيان أن "حركة العصائب تسهم اليوم في دعم مسار الدولة بعدما تصدّت بالأمس إلى عصابات داعش الإرهابية"، مبينا ان " العالم شاهد بأسره تضحيات العراقيين بقواتهم المسلحة بكل مسمياتها، بما فيها الحشد الشعبي ومجاهدوه".

واشار الى ان" الحكومة تخطو، مدعومةً بإرادة برلمانية وشعبية واسعة، نحو إحداث التنمية المستدامة"، مضيفا ان "بلدنا ينتقل اليوم لمرحلة الإنتاج وتشييد البنى التحتية، وتحريك الاقتصاد، وخلق فرص العمل، ومواجهة التحديات وترسيخ السيادة".

وتابع "نتحمل جميعاً مهمة إنفاذ القانون، وبناء صرح العدالة والمساواة والاستقرار المؤسساتي"، مشيرا الى انه "لا بديل عن إعلاء كلمة الدولة وحماية الدستور، ونجاحنا أفضل وفاء لدماء الشهداء".

واوضح ان "من ذاق ويلات الاضطهاد واكتوى بنار الدكتاتورية هو أولى بالعمل الوطني من أجل ترسيخ السيادة، وصون مؤسساته الحكومية الدستورية".