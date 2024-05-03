الخزعلي يدعو لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم والاسراع باختيار رئيس للبرلمان

2024-05-03 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم والإسراع باختيار رئيس للبرلمان.

وقال الخزعلي خلال الاحتفالية المركزية لذكرى تأسيس حركة عصائب اهل الحق، وتابعتها "بغداد اليوم"، "بمناسبة تأسيس حركة عصائب أهل الحق نستذكر رجالاً رخصوا أرواحهم ومن يجاهدون في سبيل الله"، مبينا "تجاوزنا كل التحديات من العام 2003 وإلى الآن واليوم الشعب ينعم في ظل حكومة تسعى لتحقيق الخدمات".

وأضاف الخزعلي، "نضع ثقتنا في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكدا ان "العراقيين وقفوا يداً واحدة جميعاً واستطاعوا تحقيق النصر على داعش الإرهابي بمدة قياسية".

وتابع ان "العراق انتصر على أكبر قوة عسكرية في العالم"، مؤكدا ان "أعداء العراق حاولوا تهديد وجود البلد وتدمير الدولة".

وتابع "نثمن الموقف الأصيل للعراقيين والمرجعية والحكومة بالوقوف ضد الإرهابيين"، مشددا على ان "العراقيين تمكنوا من تجاوز تحدي الطائفية".

ودعا الخزعلي القوى السياسية السنية الى "توحيد كلمتهم وحسم ملف رئاسة البرلمان".



