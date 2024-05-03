الرئيس رشيد: المنطقة تشهد تطورات خطيرة من شأنها أن تهدد السلم في العالم

2024-05-03 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، ان المنطقة تشهد تطورات خطيرة من شأنها أن تهدد السلم فيها وفي العالم.

وقال رشيد في كلمة خلال احتفالية الذكرى الـ21 لتأسيس حركة عصائب أهل الحق وتابعته "بغداد اليوم": " تجاوزنا الإرهاب بفضل صمود قواتنا الأمنية وعزيمة شعبنا، ونقف اليوم عند مرحلة جديدة في بناء العراق وتعويض ما فاتنا، النجاح في تحقيق ما يريده شعبنا وحده الذي يعبر عن وفائنا وتقديرنا للتضحيات العظيمة".

واضاف: "اننا في ظرف تاريخي يتطلب من القوى السياسية المزيد من تغليب المصالح العليا للبلد والشعب، واهمية احترام الدستور ومؤسسات الدولة ومحاربة الفساد بجميع اشكاله لترسيخ الامن والاستقرار والتجربة الديمقراطية".

وأكد، أن "المنطقة تشهد تطورات خطيرة من شأنها أن تهدد السلم فيها وفي العالم، وفي قلبها المعاناة الكبيرة التي يعيشها أخوتنا أبناء الشعب الفلسطيني وهم يواجهون جرائم الاحتلال".

واشار الى أنه "من الواجب أن ندعم جميعاً الاجراءات والخطط التي تتبناها الحكومة للنهوض بالواقع الخدمي وللنظر بروح المسؤولية إلى مشاريع المستقبل وبرامج التطوير الاقتصادي والزراعي والصناعي".

وتابع: "يتعزز دور بلدنا في المحيط الاقليمي والدولي، وهذا يحتم علينا كسلطات وقوى سياسية تقدير أهمية هذا الظرف التاريخي، وتركيز جهدنا لان يكون بلدنا في الموضع الذي يستحقه في علاقاته الدولية القائمة على مراعاة المصالح المشتركة واحترام السيادة والاستقلال".