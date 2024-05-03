2024-05-03 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في نيسان بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وذكرت المنظمة، اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 119.1 نقطة في أبريل، ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 118.8 نقطة في الشهر السابق.

ومع ذلك كانت قراءة شهر أبريل/ نيسان أقل بنحو 7.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في فبراير.

المصدر: سكاي نيوز