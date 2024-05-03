رئيس الوزراء: الحكومة تخطو نحو إحداث التنمية المستدامة والانطلاق إلى مرحلة مضيئة

2024-05-03 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة تخطو نحو إحداث التنمية المستدامة والانطلاق إلى مرحلة مضيئة.

وبارك السوداني- في كلمة ألقاها خلال الحفل- ذكرى تأسيس حركة عصائب أهل الحق ومسيرتها في العمل الجهادي الوطني، وما قدّمته من كوكبة مجاهدة من الشهداء الذين قارعوا الإرهاب بكل بسالة.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته بمناسبة ذكرى تأسيس حركة عصائب أهل الحق وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حركة عصائب أهل الحق واجهت الإرهاب بكل بسالة وإقدام من أجل الحفاظ على العراق وإنها تسهم بدعم مسار الدولة بعدما تصدّت بالأمس إلى عصابات داعش الإرهابية، وشاهد العالم بأسره تضحيات العراقيين بقواتهم المسلحة بكل مسمياتها، بما فيها الحشد الشعبي و مجاهدوه".

وأضاف: "تخطو الحكومة، مدعومةً بإرادة برلمانية وشعبية واسعة، نحو إحداث التنمية المستدامة، وأن بلدنا ينتقل اليوم لمرحلة الإنتاج وتشييد البنى التحتية وتحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل ومواجهة التحديات وترسيخ السيادة".

وتابع رئيس الوزراء: "نتحمل جميعاً مهمة إنفاذ القانون وبناء صرح العدالة والمساواة والاستقرار المؤسساتي، و لا بديل عن إعلاء كلمة الدولة وحماية الدستور، ونجاحنا أفضل وفاء لدماء الشهداء.

وأكد، أن "من ذاق ويلات الاضطهاد واكتوى بنار الدكتاتورية هو أولى بالعمل الوطني من أجل ترسيخ السيادة، وصون مؤسساته الحكومية الدستورية".