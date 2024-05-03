رئيس الجمهورية: يجب دعم الخطط الحكومية للنهوض بالواقع الخدمي

2024-05-03 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، وجوب دعم الخطط الحكومية للنهوض بالواقع الخدمي.وقال رئيس الجمهورية، خلال الاحتفالية المركزية في الذكرى الـ21 لتأسيس حركة عصائب أهل الحق، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تجاوزنا الإرهاب بفضل صمود قواتنا الأمنية وعزيمة شعبنا، ونقف اليوم عند مرحلة جديدة في بناء العراق وتعويض ما فاتنا، النجاح في تحقيق ما يريده شعبنا وحده الذي يعبر عن وفائنا وتقديرنا للتضحيات العظيمة".وأضاف: "إننا في ظرف تاريخي يتطلب من القوى السياسية المزيد من تغليب المصالح العليا للبلد والشعب، وأهمية احترام الدستور ومؤسسات الدولة ومحاربة الفساد بجميع أشكاله لترسيخ الأمن والاستقرار والتجربة الديمقراطية".وشدد، على أنه "من الواجب أن ندعم جميعاً الإجراءات والخطط التي تتبناها الحكومة للنهوض بالواقع الخدمي والنظر بروح المسؤولية إلى مشاريع المستقبل وبرامج التطوير الاقتصادي والزراعي والصناعي".وتابع: "يتعزز دور بلدنا في المحيط الإقليمي والدولي، وهذا يحتم علينا كسلطات وقوى سياسية تقدير أهمية هذا الظرف التاريخي، وتركيز جهدنا لأن يكون بلدنا في الموضع الذي يستحقه في علاقاته الدولية القائمة على مراعاة المصالح المشتركة واحترام السيادة والاستقلال".ونبه، بأن "المنطقة تشهد تطورات خطيرة من شأنها أن تهدد السلم فيها وفي العالم، وفي قلبها المعاناة الكبيرة التي يعيشها إخوتنا أبناء الشعب الفلسطيني وهم يواجهون جرائم الاحتلال".