الشيخ الخزعلي: نضع ثقتنا في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

2024-05-03 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، وضع ثقته في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الشيخ الخزعلي، خلال الاحتفالية المركزية في الذكرى الـ21 لتأسيس حركة عصائب أهل الحق، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "رغم كل التحديات التي واجهها العراق، ينعم الشعب اليوم في بلد آمن"، مؤكداً، أن "موقف العراقيين جميعاً استطاع تحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية في مدة قياسية".وأضاف، أن "التضحيات التي قدمت منذ العام 2003، جاءت لتحقيق هدف بناء الدولة"، مؤكداً، أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمل كل العراقيين".ودعا إلى، "إخراج القوات العسكرية الأجنبية وقوات التحالف الدولي والقوات التركية من العراق، وتحقيق السيادة وامتلاك القرار الكامل في التصرف بالأموال".وشدد على، "ضرورة استمرار التصدي للفساد الإداري واسترجاع ما تم نهبه، والمضي قدماً في تفعيل الاستثمار وتوفير فرص العمل، وحل مشكلة العشوائيات وتوفير السكن المناسب لكل العراقيين"، داعياً إلى، "إنجاز مصالحة مجتمعية حقيقية في المناطق التي تعرضت لهجمات داعش وتعويض المتضررين".وأكد "أهمية حل مشكلة الرواتب للموظفين في إقليم كردستان، وحسم ملف منصب رئيس مجلس النواب".وختم قائلاً: "نضع ثقتنا في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في إكمال مسيرة التضحيات وتحقيق الهدف الذي من أجله قدمت الدماء".