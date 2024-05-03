2024-05-03 12:54:02 - المصدر: واع

الدوحة - واع - عماد الركابيأعلن مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الجمعة، إرسال قائمة تضم 70 لاعباً إلى أولمبياد باريس، فيما جدد شكره للاعبين على المستوى المميز الذي قدموه خلال بطولة آسيا تحت 23 عاماً المؤهلة لأولمبياد باريس.وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهدف المرسوم كان خطف بطاقة التأهل وهو ما تحقق والذي جاء بفضل الدعم الكبير المقدم من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم".وأضاف، أنه "تم إرسال قائمة تضم (70) لاعباً إلى باريس وسيتم اختيار الأفضل منهم لتمثيل المنتخب الأولمبي مع إعطاء الأفضلية للاعبين المتواجدين حالياً".وأكد، أنه "مستمر مع المنتخب على الرغم من أنه كان ينوي الاستقالة في حال الفشل بالتأهل لنهائيات لباريس"، مبينا، أن "اختيار ثلاثة لاعبين فوق السن القانونية لم يحسم بعد وهذا الأمر يحتاج لوقت وسيكون هناك اجتماع للجهاز الفني لتحديد المراكز التي بحاجة إلى تدعيم".وتأهل منتخبنا الوطني الأولمبي العراقي إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بهدفين لواحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمُنافسات آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد والتي ذهبت لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.