وزارة النفط: وثائق الشركة الأوكرانية مصدقة ووضعنا ضمانات مصرفية

2024-05-03 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن العقد مع الشركة الأوكرانية لتطوير حقل عكاز الغازي وقع وفق الآليات المتعمدة، فيما أشارت إلى مصادقة السفارتين الأوكرانية والعراقية على الوثائق مع وضع شروط وضمانات مصرفية.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية التي تم التعاقد معها لتطوير حقل عكاز الغازي تم تأهيلها واعتماد وثائقها حسب الآليات المعتمدة لدى وزارة النفط وجميع الوثائق مصدقة من السفارة الأوكرانية والسفارة العراقية في أوكرانيا".وأضاف، أن "وزارة النفط وضعت شروطاً على الشركة الأوكرانية لم توضع على شركات سابقا إضافة إلى ضمان مصرفي بمقدار 50 مليون دولار إذا ثبت وجود أي معلومة غير صحيحة".ولفت، إلى أن "هناك هجمة كبيرة ضد مشاريع وزارة النفط منذ تولي الحكومة الحالية وبرنامجها وحقق خطوات فاعلة في تقليل الاستيراد على مستوى زيت الغاز والبنزين والمصافي".وأعلنت وزارة النفط في وقت سابق توقيع عقد مع شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية لتطوير حقل عكاز الغازي.