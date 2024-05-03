اتحاد الكرة العراقي يعلن عن ترتيب الهدافين واللاعب الأفضل في الجولة 25

2024-05-03 13:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختارت اللجنة الفنية لدوري نجوم العراق في الاتحاد العراقي لكرة العراقي، يوم الجمعة، اللاعب الأفضل وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة 25 من الدوري.

وتم اختيار كابتن فريق زاخو اللاعب أمجد عطوان كأفضل لاعب في الجولة، وحارس مرمى فريق الزوراء جلال حسن كأفضل حارس، في حين تم اختيار مدرب النجف عبد الغني شهد الأفضل في الجولة الخامسة والعشرين.

بينما انفرد لاعب القوة الجوية أيمن حسين بصدارة الهدافين برصيد 22 هدفاً، وحلّ علاء الدين الدالي مهاجم نفط ميسان بالمركز الثاني برصيد 14 هدفاً، ثم أوكيكي أوفلابي لاعب النفط ثالثاً برصيد 13 هدفاً، ولاعبان بالمركز الرابع برصيد 12 هدفاً هما مهند علي من الشرطة وإبراهيم غازي من الحدود، وبالمركز الخامس محمود المواس برصيد 11 هدفاً.

وجاء في المركز السادس محمود خليل من فريق الكهرباء برصيد 10 أهداف، ولاعب نوروز إبراهيم توميو بالمركز السابع برصيد 8 أهداف، ولاعبان بالمركز الثامن برصيد 7 أهداف هما علي جاسم من القوة الجوية ومحمد قاسم نصيف من أربيل.