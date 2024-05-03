2024-05-03 13:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد وصول المنتخب الأولمبي العراقي إلى أولمبياد باريس عقب حصوله على المركز الثالث آسيوياً، أكد مختصون رياضيون وجود خلل في بعض مراكز الفريق لابد من معالجته، وضرورة اختيار لاعبين بقدرات عالية لإتمام المهمة في العاصمة الفرنسية، خصوصاً وأن المنتخب سيواجه منتخبات قوية جداً من مدارس كروية أوروية ولاتينية وأفريقية.

وقال لاعب المنتخب العراقي السابق والمدرب الحالي عصام خليل، لوكالة شفق نيوز "في البداية نبارك لمنتخبنا الأولمبي التأهل وبلوغ أولمبياد باريس، قدم المنتخب مستوى مقبولاً خلال المنافسات الآسيوية التأهلية رغم كبواته في بعض المباريات التي خاضها في نهائيات آسيا الجارية في قطر".

وأضاف "لابد من اتخاذ المدرب راضي شنيشل خطوات جديدة في استدعاء لاعبين على مستوى عالٍ واختيار اللاعبين الثلاثة الذين تتجاوز أعمارهم 23 عاماً لضمهم للمنتخب، وفق القانون الدولي الذي يجيز ذلك للمنتخبات خلال البطولات الأولمبية".

وأشار إلى أن "بعض المراكز في الفريق لابد من معالجتها من خلال إيجاد العناصر الأفضل لتمثيل المنتخب في أولمبياد باريس لمواجهة الفرق القوية".

وأكد خليل أن "مرحلة الإعداد المقبلة بحاجة إلى معسكرات تدريبية ومباريات ودية على مستوى عالٍ لكي يعتاد اللاعبون على مواجهة منتخبات قوية وهذا يتطلب وقوف الجهات الداعمة والساندة مع المنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة".

من جانبه، قال المدرب سميح صبيح لوكالة شفق نيوز "نبارك للمنتخب العراقي بلوغه أولمبياد باريس، رغم التعثرات التي واجهها في البداية أمام تايلند وفي نصف النهائي أمام اليابان".

وبين أن "المرحلة المقبلة لمنتخبنا ستكون أصعب وهو يواجه منتخبات على مستويات عالية جداً، لذلك المنتخب بحاجة إلى لاعبين على مستوى عالٍ لتعزيز المراكز التي شكلت ضعفاً في الفريق العراقي خلال النهائيات الآسيوية في قطر".

ولفت إلى أن "المدرب راضي شنيشل لديه فرصة لأكثر من ثلاثة أشهر لتنظيم أوراقه وأعتقد أن عليه البدء باختياراته لبعض المراكز، والعمل منذ الآن لتجهيز المنتخب وهنا لابد أن يحظى بدعم كبير ليتسنى له تهيئة منتخب قادر على مواجهة منتخبات قوية تأهلت للأولمبياد من قاراتها".

وختم صبيح بالقول إن "المهمة لن تكون سهلة وعلى جميع الجهات المعنية الالتفاف حول منتخبنا ومدربه، لاسيما أن الفترة المقبلة بحاجة إلى عمل مضنٍ وكبير جداً ويجب إقامة معسكرات ومباريات ودية قوية".

وتأهل المنتخب العراقي الأولمبي إلى أولمبياد باريس مساء أمس الخميس، بعد فوزه بصعوبة على نظيره الإندونيسي 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة الجارية في قطر، والمؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.