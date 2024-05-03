الاستخبارات العسكرية تعلن الإطاحة بإرهابي في الأنبار

2024-05-03 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، الإطاحة بإرهابي يعمل بصفة ناقل رئيسي للأسلحة والأعتدة داخل تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة اللواء التاسع عشر وبمشاركة قوة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب الرطبة ومن خلال كمين محكم على إثرهِ ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4/إرهاب) في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".وأضاف البيان، أن "الإرهابي كان يعمل بصفة ناقل للأسلحة والأعتدة والتجهيزات العسكرية والمواد الطبية وغيرها وأيضاً عمل بصفة سائق في تنفيذ الهجمات الإرهابية آنذاك"، مبينا، أنه "تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".