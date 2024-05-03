2024-05-03 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، أن العراق عانى من الفهم الخاطئ لدول المنطقة للمعادلة العراقية ولطبيعة الديمقراطية فيه.

وقال الحكيم في جولته لمحافظة بابل بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان "العراقيين حققوا منجزا كبيرا متمثلا بالاستقرار الحالي الذي تشهده البلاد أمنيا وسياسيا واجتماعيا"، مؤكدا على "أهمية التواصل مع المحافظات والعشائر العراقية لاستذكار الماضي ومناقشة الحاضر والمستقبل".

وأضاف الحكيم، أن "العراق عانى من الفهم الخاطئ لدول المنطقة للمعادلة العراقية ولطبيعة الديمقراطية فيه"، مستدركا بالقول "لكن اليوم الأمر مختلف حيث القراءة الإيجابية والاحترام والتقدير للوضع العراقي".

وتابع أنّ "زيارة رئيس مجلس الوزراء لأمريكا، تمثل دليلا على الاهتمام واستعادة العراق لمكانته في المنطقة".

وشدد الحكيم على "النجاح في تحدي الخدمات"، مشيرا الى ان "ثقتنا بالحكومات المحلية في تغيير الواقع"، فيما دعا إلى "دعم الفلاحين وتوفير الأسمدة ففي بابل مليون دونم صالح للزراعة ومثلهم قابل للاستصلاح".

وطالب "باستثمار إمكانات المحافظة زراعيا وصناعيا وسياحيا"، مجددا "دعمه لبابل حكومة وجمهورا وعشائرا".



