اعمام من تربية الكرخ الاولى بشأن النشر والظهور الاعلامي لموظفيها.. وثيقة

2024-05-03 13:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية تربية الكرخ الاولى/ بغداد، اعماما بشأن منع ظهور موظفيها على القنوات الفضائية او النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة رسمية.

وبحسب وثيقة صادرة من المديرية بتاريخ الثاني من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "توجه تبليغ الموظفين والكوادر التربوية على الالتزام بالاعمامات السابقة بشأن منع الظهور على القنوات الفضائية او النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة رسمية".

أدناه نص الوثيقة:



