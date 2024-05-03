اقتصادي: سعر صرف الدولار الثابت يستنزف احتياطات العراق من العملة الأجنبية

2024-05-03 13:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، أن سعر صرف الدولار الثابت، الذي يعتمده العراق يستنزف احتياطات البلاد من العملة الأجنبية. وقال العبيدي، إن الشيء الوحيد الذي تحت سيطرة الدولة العراقية بالكامل هو سعر الصرف والذي يستنزف بكل قوة كل الاحتياطيات الاجنبية للحفاظ على سعر ثابت وهمي يستفاد منه التجار في زيادة هامش ارباحهم. وأضاف لم اطالب ابدا باتباع سياسة التعويم الحر بل طالبت كبداية باتباع سياسة التعويض المدار بعامل تقلب بسيط والعمل تدريجيا على زيادته لحين الوصول الى التحرير الكامل. وتابع اما البديل لإبقاء سعر الصرف الثابت فهو الاستمرار باستنزاف الاحتياطيات لحين نفاذها وتعرص سوق النفط لتقلبات مستقبلية متوقعة جدا وعندها هل سنكون مجبرين وليس مخيرين بتعويم مطلق للعملة او خفض صادم لسعر الصرف كما حدث في ٢٠٢٠ وعندها ستكون المخاطر أكبر واعظم.