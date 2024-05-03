مختص: تعويم الدينار انتحار اقتصادي

2024-05-03 13:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد الاقتصادي محمد هاشم حلو، أن البنك المركزي لا يمكنه تعويم سعر صرف الدينار. وقال حلو، إنه لا يمكن للبنك المركزي العراقي ان يفكر بتعويم سعر الصرف لأنه سيتخلى عن اداته المؤثرة الوحيدة في ظل ضعف وتعطيل الادوات الاقتصادية الأخرى. وأضاف أن سعر الصرف هو المثبت الاسمي للسياسة النقدية في العراق ، والتفكير في التخلي عنه هذا انتحار اقتصادي ولا يستطيع البنك حتى التفكير بذلك . وتابع اضافة الى ان تعويم سعر الصرف بوجود سوق موازي ومضاربين كبار، ووجود اشخاص يمتلكون مليارات الدنانير واخرون يمتلكون مليارات الدولارات سيدفع الى هبوط حاد في قيمة العملة وارتفاع مستويات التضخم وارتفاع الاسعار