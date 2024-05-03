2024-05-03 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، الإطاحة بإرهابي يعمل بصفة ناقل رئيسي للأسلحة والأعتدة داخل تنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري لشعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة اللواء التاسع عشر وبمشاركة قوة من قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الرطبة ومن خلال كمين محكم على أثرهِ ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4/إرهاب) في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".

واوضحت، أن "الارهابي كان يعمل بصفة ناقل للأسلحة والأعتدة والتجهيزات العسكرية والمواد الطبية وغيرها وأيضاً عمل بصفة سائق في تنفيذ الهجمات الإرهابية انذاك".

واشارت الى أنه " تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".







