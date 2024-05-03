نجم الميرنغي ينوي الرحيل والدوري السعودي ضمن الخيارات

2024-05-03 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، عن كواليس الرحيل المحتمل لأحد نجوم ريال مدريد الاسباني، وسط اهتمام متزايد من جانب أندية الدوري السعودي للحصول على خدماته.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن ناتشو مدافع ريال مدريد استقر على الرحيل في صيف 2024، كونه "الحلقة الأضعف" في خيارات الدفاع لدى مدربه كارلو أنشيلوتي.

وأضافت "أنشيلوتي قرر استبدال ناتشو بكامافينجا في الدقيقة 65 ضد بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان أول تبديل للفريق في المباراة، مما أثار غضب اللاعب".

وأشار التقرير، إلى أن هذه الواقعة عززت من رغبة ناتشو في الرحيل عن ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت الصحيفة بأن ناتشو الذي يحمل شارة قيادة الملكي يتطلع إلى الانتقال للدوري الأمريكي، حيث أبدت عدة أندية رغبتها في التعاقد معه، كما حصل اللاعب على عروض مغرية من الدوري السعودي.

المصدر: كوورة



