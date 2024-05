2024-05-03 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الجمعة، الحصول على موافقة وزارة التجارة، على على إعادة فتح مركز تسويق الإصلاح، بعد توقف دام لسنوات. وقال الابراهيمي، في تصريح لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إنه “حصل على موافقة وزارة التجارة على فتح مركز تسويق الاصلاح بعد توقف دام اكثر من...

The post بعد توقف لسنوات.. محافظ ذي قار يستحصل موافقة التجارة على فتح مركز تسويق الإصلاح appeared first on شبكة اخبار الناصرية.