رئيس الجمهورية: يجب علينا جميعا دعم الخطط التي تتبناها حكومة السوداني

2024-05-03 13:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حثّ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الجمعة، الأطراف والقوى السياسية العراقية على دعم الإجراءات الخطط التي تتبناها الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني للنهوض بالواقع الخدمي، وتطوير قطاعات الاقتصاد في البلاد.

وقال رشيد في كلمة له خلال الاحتفال المركزي الخاص بذكرى تأسيس حركة عصائب أهل الحق في بغداد، "اننا في ظرف تاريخي يتطلب من القوى السياسية المزيد من تغليب المصالح العليا للبلد والشعب، واهمية احترام الدستور ومؤسسات الدولة ومحاربة الفساد بجميع اشكاله لترسيخ الامن والاستقرار والتجربة الديمقراطية".

وشدد على أنه "من الواجب أن ندعم جميعاً الاجراءات والخطط التي تتبناها الحكومة للنهوض بالواقع الخدمي وللنظر بروح المسؤولية إلى مشاريع المستقبل وبرامج التطوير الاقتصادي والزراعي والصناعي".

وأضاف الرئيس العراقي أنه "يتعزز دور بلدنا في المحيط الاقليمي والدولي، وهذا يحتم علينا كسلطات وقوى سياسية تقدير أهمية هذا الظرف التاريخي، وتركيز جهدنا لان يكون بلدنا في الموضع الذي يستحقه في علاقاته الدولية القائمة على مراعاة المصالح المشتركة واحترام السيادة والاستقلال".