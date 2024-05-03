الكهرباء تعلن تشغيل المحطات المتوقفة بعد عودة انتاج حقل كورمور

2024-05-03 14:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، إنّ إمدادات الوقود من حقل كورمور في محافظة السليمانية عادت إلى وضعها السابق. وقبل أيام، أدى هجوم بطائرة مسيرة، على حقل كورمور للغاز في السليمانية، إلى إصابة 4 موظفين، بينهم أجنبيان، بالإضافة إلى فقدان 2500 ميغاواط من حجم إنتاج الطاقة الكهربائية، وفق بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان. ووفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء فإنّ وزير الكهرباء أعلن من أربيل عن تنسيق للجهود في تلافي أي مشاكل عرضية تتعرض لها المنظومة الكهربائية في البلاد. وقال إنّ إمدادات الوقود من حقل كورمور الغازي وصلت إلى المحطات وعادت ساعات التشغيل إلى وضعها السابق. وكان ائتلاف إدارة الدولة، أصدر بيانًا أشار فيه إلى أنّ الحكومة توصلت إلى خيوط تؤدي لإلقاء القبض على المتورطين بالهجوم على حقل كورمور الغازي في السليمانية.