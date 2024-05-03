اسرائيل تؤكد مقتل أحد رهائنها في غزة

2024-05-03 14:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة أنّها تأكّدت من مقتل درور أور، أحد الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس في غزة خلال هجومها غير المسبوق على اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. واعلن تجمع كيبوتس بئيري حيث كان يعيش أور ان الرجل البالغ 49 عاماً قُتل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي حركة حماس الذين اختطفوا جثته ونقلوها إلى قطاع غزة، بينما حتى هذا الإعلان كان أور يُعتبر في عداد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة. وكيبوتس بئيري هو أحد التجمّعات السكنية الإسرائيلية التي تعرّضت لأكبر قدر من الخسائر، سواء البشرية أو المادية، في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على جنوب