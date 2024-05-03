2024-05-03 14:12:06 - المصدر: منصة إيشان

توفيت أول امرأة شغلت منصب مدير دائرة الافراد بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض. وقال مصدر مطلع لمنصة “ايشان”، إن “القبطان توفيت خارج البلاد خلال رحلتها للعلاج من السرطان”. والقبطان وهي من مواليد العام 1976، أول امرأة تشغل منصب مدير عام مديرية الأفراد في وزارة الدافع، في الأول من أيلول عام 2021 حتى إعفائها […]

ظهرت المقالة وفاة أول امرأة شغلت منصب مدير دائرة الافراد بوزارة الدفاع أولاً على Eishan.