2024-05-03 14:12:06 - المصدر: منصة إيشان

لبلدية في حادثة أثارت غضباً واسعاً بين أهالي اليرموك، مارس النائب محمد فاضل الدليمي “سلطته” على عمال البلدية وأهالي منطقة اليرموك بعدما اعتدى على رجال ونساء وقفوا ضده بعدما هدد عمال البلدية ومنعهم من إزالة تجاوزات تابعة له في شوارع المنطقة. وفي تفاصيل تعبر عن حجم استهانة النائب الدليمي بالسلطات التشريعية والقضائية والقانونية، ترجل النائب […]

ظهرت المقالة “لمنع إزالة تجاوزاته”.. النائب محمد الدليمي يتحول إلى “رئيس عصابة” على أهل اليرموك ويهدد عمال البلدية أولاً على Eishan.