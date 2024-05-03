تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأزمات والكوارث الطبيعية في ميسان

2024-05-03 14:48:02 - المصدر: واع

ميسان – واعوجه مجلس محافظة ميسان، اليوم الجمعة، بتشكيل خلية أزمة لمعالجة الأزمات والكوارث الطبيعية في المحافظة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس محافظة ميسان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير وجه بتشكيل خلية ازمة بعضوية الدوائر الخدمية لمعالجة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تشهدها محافظة ميسان".