رئيس الوزراء: العمل الصحفي المهني مسؤولية كبرى وخير مساند للحكومة في عملها التنفيذي

2024-05-03 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العمل الصحفي المهني مسؤولية كبرى وخير مساند للحكومة في عملها التنفيذي.وقال السوداني، في تدوينة له على منصة "X" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في اليوم العالميّ لحرية الصحافة، نؤكد دعمنا لكلّ العاملين في الصحافة ووقوفنا إلى جانبهم؛ من أجل أن يمارسوا عملهم بلا تضييق أو قسر، استناداً لدستورنا الذي كفل الحريات العامة".وأضاف، أن "العمل الصحفي المهني مسؤولية كبرى وخير مساند للحكومة في عملها التنفيذي الذي تؤديه خدمةً لأبناء وطننا وازدهار بلدنا".