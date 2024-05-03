رئيس الوزراء وبافل طالباني يؤكدان أهمية إدامة التواصل بين القوى السياسية

2024-05-03 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الجمعة، أهمية إدامة التواصل بين القوى السياسية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول أهمّ الملفات على المستوى الوطني والإجراءات الحكومية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمضيّ بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وفقاً لما جاء في البرنامج الحكومي".وأكد الطرفان، على "أهمية إدامة التواصل بين القوى السياسية، والاستمرار بالحوارات البناءة التي تمثل السبيل الأمثل لتحويل جميع التحديات إلى فرص تحقق الخير لكلّ العراقيين".