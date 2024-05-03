نزار أشرف: التأهل إلى أولمبياد باريس جاء بجهود الجميع

2024-05-03 14:54:02 - المصدر: واع

الدوحة - واع -عماد الركابيأكد عضو الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي نزار أشرف عقب الفوز على نظيره الإندونيسي وخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس (2024)، أن "حلم السنة والنصف الماضية من خلال المعسكرات التدريبية والمباريات هو التأهل للنهائيات والحلم تحقق الآن والحمد لله".وقال أشرف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " التأهل إلى باريس جاء بجهود الجميع من لاعبين وملاك طبي ومدربين واتحاد كرة القدم إضافة إلى دعم الجماهير الكبير، مبدياً احترامه الكبير للآراء الناقدة للفريق؛ كون هدفها كان التقويم".من جهته، قال المدرب المساعد قصي منير لـ(واع): "مبارك للشعب العراقي هذا الإنجاز؛ لأن البطولة لم تكن بالسهلة وكانت لدينا معلومات بسيطة عن الفرق المشاركة، لكننا فوجئنا بمشاهدة منتخبات على مستوى عالٍ وخير دليل الفريق الإندونيسي لأول مرة يظهر بمستوى مميز، حاولنا الابتعاد عن الضغوطات والتركيز على الهدف الرئيس وهو الوصول إلى باريس".يشار الى أن منتخبنا الأولمبي تمكن من خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس عقب تغلبه على نظيره الإندونيسي بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما زيد تحسين وعلي جاسم .