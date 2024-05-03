الاسدي: قانون الضمان الاجتماعي رافعة مهمة للاقتصاد عبر تفعيل القطاع الخاص

2024-05-03 14:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، أن قانون الضمان الاجتماعي رافعة مهمة للاقتصاد عبر تفعيل القطاع الخاص.

وقال الاسدي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "قانون العمل تم تعديله العام الماضي وان قانون التقاعد وضمان العمال واحد من اهم القوانين التي شرعت كونه يركز على دعم القطاع الخاص والتخفيف على القطاع الحكومي".

واضاف، أن "دعم القطاع الخاص اصبح الشغل الشاغل لكل من يفكر في ايجاد حلول واقعية للاقتصاد العراقي لايجاد حلول لازمة السيولة المالية".

وتابع بالقول: "دول العالم جميعا وضعت آليات من اجل كيفية دعم القطاع الخاص وكان هو الرافعة التي ساهمت برفع كل اقتصادها لذلك في العراق يجب دعم القطاع الخاص".



