اشتباكات مسلحة ومطاردات بوليسية.. الرد السريع توجز لـ "بغداد اليوم" عملياتها بمكافحة المخدرات

2024-05-03 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

منذ مطلع العام الحالي، بدأت وزارة الداخلية بحملة كبيرة للقضاء على تجارة المخدرات بكل أنواعها، والقاء القبض على متعاطيها في جميع المحافظات، كون هذه الآفة الخطرة بدأت تؤثر على حياة الشباب وحتى الاحداث، حيث أعلنت وزارة الداخلية عام 2023، اعتقال 17249 متهما بحيازة المواد المخدرة، وبكميات تقدر بثلاثة أطنان ونصف إضافة الى ضبط 15 طنا من المؤثرات العقلية.

قائد فرقة الرد السريع الفريق الحقوقي ثامر الحسيني اكد لـ"بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، أن "قواته تواصل عملياتها الامنية في مطاردة تجار المخدرات ومتعاطي هذه السموم في عدة محافظات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كمديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية"، مشيرا الى "اعتقال ما يقرب عن 40 متهما بتجارة وتعاطي المواد المخدرة منذ مطلع العام الجاري، في محافظات الانبار وديالى وبابل وكربلاء المقدسة والديوانية والمثنى وميسان ، بعد ان اصدر القضاء العراقي مذكرات القبض عليهم ، وتم اعتقالهم من قبل قواتنا في الرد السريع، وتسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

وأوضح الحسيني أن "بعض عمليات اعتقال المطلوبين بتجارة المواد المخدرة، قد شهدت اشتباكات مسلحة كون هؤلاء التجار بدأوا في مواجهة القطعات التي تقوم بعملية اعتقالهم، بعد ان اشتبكوا مع قواتنا في محافظة الديوانية وتم قتل المطلوب للقضاء وتطبيق قواعد الاشتباك معه ، كون المتهم يحمل أسلحة مختلفة، وقام بمهاجمة القوة المداهمة بالأسلحة الخفيفة و الرمانات الهجومية، واستمرت عملية الاشتباك مع قواتنا لاكثر من ساعة ونصف تقريبا"، مضيفا انه "كان في منزل محصن بالكامل و بالأسلاك الشائكة التي غذاها بالطاقة الكهربائية وحتى أبواب منزله، الا ان قوات الرد السريع مدربة بشكل كبير في مسألة تطبيق قواعد الاشتباك وتراعي قانون حقوق الانسان والحفاظ على أرواح المدنيين".

وتابع "كما تم القبض على تاجر مخدرات خطر بحوزته كمية كبيرة من الحبوب تقدر بـ83 الف حبة مخدرة وتزن 45 كغم في عملية امنية بهور ام نعاج بقضاء الكحلاء في المحافظة"، مشددا على ان "هذه العملية نفذت بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقوات شرطة الحدود وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع".

واختتم الحسيني حديثه، ان "وزارة الداخلية وضعت خطة لمكافحة هذه الافة الدخيلة على المجتمع العراقي وان الوزير عبد الأمير الشمري وجه بمواصلة تنفيذ مذكرات القبض بحق المطلوبين للقضاء العراقي في جميع المحافظات وخاصة ملف القاء القبض على تجار المخدرات والمتعاطين".

يذكر ان قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية أعلنت عملياتها الامنية خلال شهر نيسان الجاري باعتقال اكثر من 35 مطلوبا للقضاء العراقي بمواد قانونية مختلفة من بينها التجارة بالمواد الممنوعة في محافظات بغداد وديالى وميسان وكربلاء المقدسة والانبار والديوانية ، كما ضبطت العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والاعتدة المختلفة ومواد التفجير.