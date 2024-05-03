2024-05-03 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية والناطق باسم خلية الاعلام الامني العميد مقداد الموسوي، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، عن الحصيلة النهائية للعملية الامنية في منطقة البتاوين شرقي العاصمة بغداد.

وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن "الحصلية النهائية للعملية الامنية في منطقة البتاويين، وصلت حتى الان الى 608 متهما بينهم اجانب ومن جنسيات اسيوية"، مبيناً أن العملية كانت معدة لمدة ثلاثة ايام".

ولفت الى ان "عملية استمرار انتشار القطعات العسكرية في المنطقة ياتي في اطار الخطة الخاصة التي وضعتها وزارة الداخلية في البتاوين".

وفجر الخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية انطلاق عملية امنية وخدمية في منطقة البتاوين بالعاصمة بغداد، من أجل القاء القبض على المخالفين لشروط الإقامة والمتاجرين بالمواد المخدرة وعصابات الإتجار بالبشر ومكاتب الدعارة وفرض الأمن وتطبيق القانون، ويرافقها حملة خدمية واسعة تتضمن فتح عدد من الشوارع، لإعادة الحياة إلى هذه المنطقة التراثية.



