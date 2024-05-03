الريدز يخطط لمقصلة صيفية ويحدد أول الضحايا

2024-05-03 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بات أحد لاعبي ليفربول الانجليزي، مهددا بمغادرة ملعب أنفيلد، بنهاية الموسم الحالي، وسط احتمالية قيام النادي بغربلة صفوفه، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل المدرب يورجن كلوب،.

وبحسب تقرير صحفي لإذاعة "talk sport" الإنجليزية، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، بات مصير المدافع جو جوميز مع الريدز محل شك، حيث من المحتمل التضحية به هذا الصيف، في ظل رغبة إدارة ليفربول في ضخ دماء جديدة، بمجرد بدء المدرب الهولندي المرتقب، أرني سلوت، رحلته مع الفريق.

ويلعب صاحب الـ26 عاما ضمن صفوف ليفربول منذ 9 سنوات، وقد توج معه بعدة ألقاب، على رأسها البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

وخاض الدولي الإنجليزي 222 مباراة بقميص الريدز، بمعدل 25 مواجهة في الموسم الواحد.

ولا يعد جوميز أحد الخيارات الأساسية في تشكيل كلوب، هذا الموسم، إذ يستخدمه عادة كبديل.

لكنه يحصل على فرصة اللعب بانتظام، عند معاناة الفريق من غيابات في الخط الخلفي.

المصدر: وكالات



