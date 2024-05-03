نفوق اغنام وانهيار منازل.. سيول حمرين تحاصر خمس قرى ومطالبات عاجلة بإعلانها "منكوبة"- عاجل

2024-05-03 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد محافظ ديالى وكالة كريم علي، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، تشكيل لجنة لاسعاف قرى تعرضت الى سيول جارفة، فيما طالبت جهات محلية باعلان خمس قرى مناطق مكنوبة جراء اضرار السيول من نفوق العشرات من الاغنام وانهيار منازل.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "يتابع ملف تعرض قرى عدة في اطراف قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) الى سيول جارفة فجر اليوم، تسببت في اضرار مادية كبيرة دون اي خسائر بشرية".

وأضاف علي، انه "تم تشكيل لجنة لإسعاف القرى المتضررة والسعي الى إحصاء كامل للأضرار خلال الساعات القادمة".

من جانبه اكد عضو مجلس ديالى فارس الجبوري أن "خمس قرى على الأقل في قره تبه تضررت من سيول حمرين خلال الساعات الماضية"، لافتا الى ان" كشكول هي الأكثر تضررا من ناحية عدد الدور التي انهارت او قطعان الأغنام الني نفقت بسبب انهيار الحظائر عليها".

وطالب الجبوري، "بإعلان كشكول واربع قرى منكوبة"، داعيا "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للإيعاز بإحصاء الاضرار بشكل فوري خاصة وان عشرات القرى باتت بدون مأوى بعد انهيار منازلها الطينية بسبب السيول الجارفة".

وأشار الى ان" المنطقة منكوبة والاضرار لم تنحصر في المنازل بل هناك حقول كبيرة من الحنطة غمرتها مياه السيول ما يعني باننا امام كارثة بكل المقاييس ستظهر صورها بشكل ادق في الساعات القادمة بعد انحسار مياه السيول".

وكان مراسل "بغداد اليوم"، قد افاد في وقت سابق، اليوم الجمعة، بأن السيول الجارفة حاصرت الأهالي في قرى حوض حمرين وقره تبه بمحافظة ديالى.

وقال، إن "السيول حاصرت الأهالي في حوض حمرين وقرية كشكول في ناحية قره تبه بمحافظة ديالى".

وأضاف، أن "السيول الجارفة تسببت بهدم بعض المنازل، فيما طالب الأهالي الجهات المعنية بإنقاذهم".