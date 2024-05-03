العراقية شوخان نور الدين في التشكيلة المثالية لدوري السيدات السعودي

2024-05-03 15:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تشكيلة أفضل (11) لاعبة في الدوري المحلي الممتاز للسيدات لموسم (2023-2024).وتصدرت التشكيلة المثالية للدوري السعودي للسيدات لاعبة منتخبنا الوطني (شوخان نور الدين) المحترفة في فريق الهلال السعودي ،إضافة الى (السعوديتين دانية الشريف (القادسية) وتهاني الزهراني (الشباب) والجزائرية لينا بوساحة (النصر) والمغربية ابتسام الجرايدي (الأهلي).وشهدت التشكيلة أيضا تواجد (أليس كوزي وإليزابيث أدو من غانا، الفنزويلية أوريانا ألتوفي، الأمريكية ليندسي هاريس، البرازيلية رايان ماتشادو والنيجيرية أشلي بلمبتر).يذكر أن شوخان توجت بلقب هداف الدوري السعودي للموسم الماضي برصيد (43) هدفاً في (14) مباراة.المصدر: موقع الدوري السعودي