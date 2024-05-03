ارتفاع الصادرات التركية للعراق خلال الربع الأول من العام 2024 (جدول)

2024-05-03 15:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، ارتفاع الصادرات التركية الى العراق في الربع الأول من 2024 بنسبة 32% مقارنة مع الربع الأول من 2023 .

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، أن مجمل الصادرات بلغت 2.9 مليار دولار، وارتفعت صادرات المواد الغذائية وتحديدا الطحين بنسبة 31% .

كما ارتفعت صادرات مواد مختلفة وتحديدا الذهب بنسب 49% كما ارتفعت نسبة المكائن ووسائل النقل بمقدار 35%، وفقا للمؤسسة.

وارفقت المؤسسة جدولاً للمواد المصدرة من تركيا الى العراق وقيمتها المالية وكالاتي: