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ارتفاع الصادرات التركية للعراق خلال الربع الأول من العام 2024 (جدول)

ارتفاع الصادرات التركية للعراق خلال الربع الأول من العام 2024 (جدول)
ارتفاع الصادرات التركية للعراق خلال الربع الأول من العام 2024 (جدول)
2024-05-03 15:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، ارتفاع الصادرات التركية الى العراق في الربع الأول من 2024 بنسبة 32% مقارنة مع الربع الأول من 2023 .

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، أن مجمل الصادرات بلغت 2.9 مليار دولار، وارتفعت صادرات المواد الغذائية وتحديدا الطحين بنسبة 31% .

كما ارتفعت صادرات مواد مختلفة وتحديدا الذهب بنسب 49% كما ارتفعت نسبة المكائن ووسائل النقل بمقدار 35%، وفقا للمؤسسة.

وارفقت المؤسسة جدولاً للمواد المصدرة من تركيا الى العراق وقيمتها المالية وكالاتي:

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